На принциповий матч на Вемблі обидві команди вийшли в прогнозованих складах. Керманич "Трьох левів" Гарет Саутгейт вперше на турнірі обрав формацію з трьома центрбеками та віддзеркалив типову для пізнього Йоахіма Льова схему.

Англія – Німеччина – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Попри гостьовий статус, активніше розпочали німці. Уже на 3-й хвилині Вокеру на дальній стійці довелося ліквідовувати небезпечний крос із правого флангу. А ще за п'ять хвилин Райс завалив Горецку на вході до карної зони та залишився щасливим, що привіз лише штрафний і "гірчичник" для себе.

Німецька збірна цікаво розіграла стандарт, але Хаверц потужним пострілом влучив у стінку. Загалом перші 15 хвилин пройшли під маркою обережної гри. Бундестім виглядала злагодженіше, натомість англійці сподівалися впіймати суперника в контратаках.

Ожила Англія уже на 16-й хвилині, коли Стерлінг несподівано наважився на удар метрів із 30-ти – Нойєр витягнув м'яч з-під стійки та парирував на кутовий. Відразу ж Магвайр пробив головою після навісу, та сфера опинилися у руках кіпера Німеччини.

"Три леви" за цим вирівняли гру та зосередилися на позиційній боротьбі в центрі поля. Німці проти такого розвитку подій не надто протестували. Зрештою, порушили спокій підопічні Льова вже на 33-й, коли Вернер вискочив на побачення з Пікфордом, але програв воротарю ближній бій.

Англійці ж зобов'язані були забити в доданий арбітром час. У центрі поля британці обікрали Мюллєра та розігнали блискавичну контратаку. Стерлінг втратив м'яч у боротьбі з оборонцями, той відлетів до абсолютно вільного Кейна, але нападник не приборкав "смугастого" та змарнував момент!

Зате старт другої половини знову був за Німеччиною. На 47-й хвилині Бундестім втратила супернагоду відкрити рахунок. Це Кроос і Госенс не змогли придумати щось екстраординарне, та м'яч на лінії штрафного підхопив Хаверц і класно пробив під поперечину – Пікфорд кінчиками пальців перевів на кутовий!

Цей епізод знову задав тон грі хвилин на 15. Німці за інерцією провели ще кілька атак. Проте, за своєю гостротою вони й поруч не стояли з моментами Вернера чи Хаверца. Оборона збірної Англії зосередилася на тому, аби навіть не дати супернику пробити.

"Три леви" спробували осідлати швидкі контратаки, та всі їхні подібні випади Німеччина грамотно обривала далеко від володінь Нойєра. Зрештою, поступово темп матчу почав падати, стало більше боротьби, гра розбилася на мікроепізоди.

Обидва тренери вирішили, що настав час взяти їм слово. Саутгейт замість доволі активного Саки випустив Гріліша. Натомість Льов зняв героя мережевих мемів Вернера та вирішив задіяти Гнабрі. Вгадав англієць.

На 75-й хвилині лідер Астон Вілли з боями прорвався через насичене німцями центральне коло, далі транзитом через Кейна Гріліш знайшов на лівому фланзі вільного Шоу, який прострілив на лінію воротарського, звідки Рахім Стерлінг в один дотик оформив гол!

Пропущений м'яч став холодним душем для Німеччини. Англійці на куражі провели серію атак, але до ударів справи не доводили. Оклигали гості на 81-й: Хаверц пасом із глибини розрізав центр оборони "Трьох левів" і вивів на побачення з Пікфордом Мюллєра, однак ветеран пробив поруч зі стійкою.

Розплата настала фактично миттєво. Англія відібрала м'яч у центрі, Шоу і Гріліш помінялися ролями і цього разу джокер Саутгейта вирізав фланговий навіс на Кейна, і Харрі ефектно головою пробив повз Нойєра – 2:0.

Відіграти два м'ячі збірна Німеччини нинішнього призову виявилася неспроможною. Отже, трудова перемога англійців, що вивела "Трьох левів" до 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Там британці зустрінуться із переможцем пари Швеція – Україна.

Індивідуалізм переміг у битві колективів

Навіть побіжний погляд на статистику поєдинку надасть чітке розуміння – гра була фактично рівною. Саутгейт опинився на коні, обравши схему з трьома оборонцями. Він зробив правильні висновки з помилок суперників німців на груповому етапі Євро-2020 та добре виконав домашнє завдання. Та насичення центральної осі та обмеження руху провідних гравців суперника – лише половина справи. Умовно кажучи, цього достатньо для гри на 0:0 і мрій про успіх у серії пенальті. Натомість для перемоги потрібні ще й свої козирі. Спершу Саутгейт поставив на тріо Сака-Кейн-Стерлінг. Крила такого варіанту нападу продемонстрували багато бажання. Проте, без вирішальних кроків. Тренерський штаб "Трьох левів" вирішив випустити Гріліша й не прогадав. Саме лідер Астон Вілли перевернув гру. Його клас зробив різницю. Він відіграв ключову роль у двох гольових атаках і забрав звання MVP матчу цілком заслужено.

Jack Grealish has provided two assists in 116 minutes of European Championship football.



Game. Changer. pic.twitter.com/oKBJm1cQxt — Squawka Football (@Squawka) June 29, 2021

Кінець проклять

Матч із Німеччиною на Вемблі на Британських островах чекали з пересторогою. Бундестім давно стала ледь не найнезручнішим опонентом збірної Англії. Суперечливий тріумф "Трьох левів" на ЧС-1966 із голом-фантомом у ворота німців став тим вододілом, за яким очні протистояння команд здебільшого завершувалися перемогами хлопців із континенту. До сьогоднішньої зустрічі Англія не вибивала збірну Німеччини з великих турнірів 55 років, не перемагала Бундестім на Вемблі 46 років, не долала опір німців у серйозних змаганнях 21 рік. Усі ці негативні серії команда Саутгейта перервала разом за один вечір. Керманич збірної Англії повинен особливо радіти. Здається, він реабілітувався за свій фатальний промах у післяматчевій серії на домашньому Євро-96. Football's Coming Home?

England and Germany have played 12 times at Wembley:



?????? 1954

?????? 1966

?????? 1966

1972

?????? 1975

1982

1991

1996 on pens

2001

2007

2013

2017



Germany have not lost since 1975. pic.twitter.com/pB5NEUcDPP — William Hill (@WilliamHill) June 29, 2021

Останнє "прощавай" Льова

Цинічне сьогодення майже нівелювало словосполучення "кінець епохи". Та випадок Йоахіма Льова є особливим. Нині 61-річний фахівець очолив збірну Німеччини 12 липня 2006-го. За ці 15 років змінилося все. Сотні гравців встигли розпочати та завершити кар'єри, десятки тренерів пішли на заслужену пенсію, ФІФА та УЄФА реорганізували Мундіалі й чемпіонати Європи та створили нові турніри. Острівцем стабільності залишалася Бундестім і Льов біля її керма. Євро-2020 став для нього восьмим турніром на чолі німецької збірної. До ЧС-2018 Німеччина мінімум доходила до півфіналів. Льов був битий у фіналі Євро-2008, брав бронзу ЧС-2010 та нарешті здобув Кубок світу в 2014-му. Мабуть, логічніше було піти ще тоді. Та він поставив за мету перебудувати національну команду й, попри критику від преси та експертів, підійшов впритул до реалізації мети. Трохи забракло фарту. Та в історію Йоахім Льов увійде реаніматором Німеччини, в яку вже ніхто не вірив після провалів на Мундіалі 1998-го та Євро-2000.