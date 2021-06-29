Английские фанаты с радостью приняли "звездное" усиление перед матчем 1/8 финала Евро против Германии.

Возле Уэмбли собралась группа болельщиков "Трех львов", среди которых нашелся двойник Юргена Клоппа.

"Нашел бриллиант в куче навоза": Джулай и Ко о самом безумном дне в истории Евро и сюрпризе в матче Швеция – Украина

Мужчина предусмотрительно надел спортивную форму Ливерпуля, очки и кепку – отличить от "оригинала" можно только вблизи! ПсевдоЮрген охотно заливался пивом, пел культовую "Football's coming home" и катался на спине своего нового друга.

Напомним, победитель пары Англия – Германия потенциально может встретиться с Украиной в 1/4 финала. Команда Шевченко проведет свой матч против Швеции сегодня в 22:00.

Англия – Германия: Хендерсон признался, как Клопп отреагировал на будущую битву грандов в плей-офф Евро-2020