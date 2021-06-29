Англійські фанати з радістю прийняли "зіркове" підсилення перед матчем 1/8 фіналу Євро проти Німеччини.

Біля Вемблі зібралася група вболівальників "Трьох левів", серед яких знайшовся двійник Юргена Клоппа.

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Чоловік завбачливо одягнув спортивну форму Ліверпуля, окуляри та картуз – відрізнити від "оригінала" можна лише зблизька! ПсевдоЮрген охоче заливався пивом, співав культову "Football's coming home" і катався на спині свого нового друга.

Нагадаємо, переможець пари Англія – Німеччина потенційно може зустрітися з Україною в 1/4 фіналу. Команда Шевченка проведе свій матч проти Швеції сьогодні о 22:00.

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