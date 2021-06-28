"Сейчас в нашей команде есть много молодых ребят. Хотелось бы, чтобы и у меня в их годы все получалось настолько хорошо. Мне нравится наблюдать за ними, видеть, какую уверенность они излучают. Многие из них, несмотря на юные годы, уже по-настоящему окрепли.

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Кто-то уже играл в финалах Лиги чемпионов, побеждал в них, выигрывал Премьер-лигу. Поэтому все для нашей сборной выглядит очень оптимистично. Есть очень хороший задел на последующие годы. А начать достигать хороших, больших результатов мы уже во вторник.

Юрген Клопп? Он, конечно, немец, но образ мышления у него отличается от всех остальных. На самом деле вообще нет разницы, кто он по национальности. Он не такой, как все. Уникальный тренер и очень уникальный человек. Конечно, есть в нем и что-то немецкое – в его подходе к тренировочному процессу, к тем или иным деталей. Но национальность здесь в итоге вообще не имеет никакого значения.

Мне посчастливилось работать с ним. Нет, мы не говорили с Юргеном о предстоящем матче. Когда стало известно, что мы сыграем с Германией, он прислал мне маленький смайлик", – приводит слова Хендерсона официальный сайт УЕФА.

Отметим, что поединок между Англией и Германией состоится уже завтра, 29 июня, начало встречи в 19:00. Победитель этой пары станет вероятным соперником сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020.

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