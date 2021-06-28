"Зараз в нашій команді є багато молодих хлопців. Хотілося б, щоб і у мене в їхні роки все виходило настільки добре. Мені подобається спостерігати за ними, бачити, яку впевненість вони випромінюють. Багато з них, незважаючи на юні роки, вже по-справжньому зміцніли.

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Хтось із них уже грав у фіналах Ліги чемпіонів, перемагав у них, вигравав Прем'єр-лігу. Тому все для нашої збірної виглядає дуже оптимістично. Є дуже хороший заділ на наступні роки. А почати досягати хороших, великих результатів ми можемо вже у вівторок.

Юрген Клопп? Він, звичайно, німець, але образ мислення у нього відрізняється від всіх інших. Насправді взагалі немає різниці, хто він за національністю. Він не такий, як усі. Унікальний тренер і дуже унікальна людина. Звичайно, є в ньому і щось німецьке – в його підході до тренувального процесу, до тих чи інших деталей. Але національність тут за підсумком взагалі не має ніякого значення.

Мені пощастило працювати з ним. Ні, ми не говорили з Юргеном про майбутній матч. Коли стало відомо, що ми зіграємо з Німеччиною, він надіслав мені маленький смайлик", – наводить слова Хендерсона офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що поєдинок між Англією та Німеччиною відбудеться вже завтра, 29 червня, початок зустрічі о 19:00. Переможець цієї пари стане потенційним суперником збірної України у 1/4 фіналу Євро-2020.

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