Томаш Голеш

Вік: 28 років

Позиція: опорний півзахисник, правий захисник

Клуб: Славія Прага

Transfermarkt: 4 мільйони євро

Статистика у збірній Чехії: 12 матчів, 2 голи

Чехи на цьогорічному Євро запрягли одразу (перемога над Шотландією) – і поволі, проте впевнено поїхали у напрямку плей-офф. Більшість експертів не ставили на команду Ярослава Шилгави і ламаного гроша проти, здавалося б, потужних Нідерландів. Але вже не вперше на цьому турнірі необачні прогнозувальники змушені з’їсти свого капелюха.

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Безумовно, величезний вплив на перебіг подій справило вилучення Маттейса Де Лігта на старті другого тайму. Але це жодним чином не скасовує того, що Нідерланди зіграли вчора просто огидно. Як і не применшує досягнення збірної Чехії. Вона перебувала у статусі андердога, а кількісною перевагою ще потрібно було зуміти скористатися. Слов’яни реалізували свої моменти блискуче. Вже третій суперник збірної України по групі С їде додому, а ми залишаємося на цьому святі життя!

Героєм чеської нації став один із двох опорників – Томаш Голеш. На 68-ій хвилині він пробив Стекеленбурга ударом головою. А під завісу матчу виконав прохід та зручний асист на Патріка Шика, який забив свій четвертий м’яч і, зважаючи на вечірнє безсилля Роналду, покращив власні шанси на титул найкращого снайпера турніру.

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Ярослав Шилгави працює зі збірною Чехії вже три роки. Голеша він помітив і вирішив надати йому шанс лише минулоріч. Гравець празької Славії дебютував за національну команду у 27-річному віці – доволі пізно. Та це не зашкодило досвідченому виконавцеві вписатися у колектив, ставши незамінною його частиною.

Томаш – універсал. Зараз його використовують в опорній зоні, хоча розпочинав він кар’єру і провів чимало сезонів на позиції правого оборонця. Голеш успішний не тільки у відборі, але й залюбки ходить в атаку, як от вчора. Загалом на клубному рівні (Градец Кралове, Яблонец, Славія) він назабивав понад 20 голів. Із нещодавнього – гол на Емірейтс у ворота Арсенала, який дозволив Славії розписати виїзні 1:1 у чвертьфіналі ЛЄ. Щоправда, згодом на рідному полі пражани безбожно згоріли (0:4).

Тісно перетинався Голеш і з Україною. Восени 2018-го його Яблонец протистояв Динамо у груповому етапі ЛЄ. Томаш провів проти киян усі 180 хвилин, отримав по "гірчичнику" в кожному з поєдинків, а скромний чеський клуб шокував підопічних Хацкевича, двічі відбираючи очки – 2:2 і 1:0. Зараз же одноклубником Голеша по Славії є наш Тарас Качараба, який на початку року переїхав у столицю із Слована Ліберец.

В 1/4 фіналу Євро-2020 Чехія спробує зупинити Данію, яка в останніх двох матчах набрала потужний хід. Команда Голеша знову перебуватиме у ранзі андердога, що дуже зручно у психологічному плані. Чехи взагалі справляють враження однієї з найурівноваженіших збірних цього турніру. Вони просто виконують свою роботу – тихою сапою і без гучних амбіцій. Ставити половину зарплати на їхніх наступних опонентів не поспішайте.

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