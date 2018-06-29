Англия – Бельгия: послематчевая пресс-конференция Гарета Саутгейта

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение 0:1 от Бельгии в матче 3 тура группового этапа чемпионата мира-2018.

"Эта игра стала хорошим испытанием для нас. Мы знали, что уровень игры будет выше, чем в первых двух матчах, несмотря на ротацию. Бельгия лучше контролировала мяч в первой и средней трети поля, но эффективность у нас была поровну. Бельгийцы сделали несколько хороших передач в штрафную, мы тоже.

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Не скажу, что сегодня мы сыграли плохо. В зависимости от конкретных игроков на конкретных позициях меняется структура. Для нас это был очень хороший опыт. Мы не хотим, не любим проигрывать, но главными нашими задачами сегодня были другие. Надеюсь, болельщики меня поймут. Если бы Харри Кейн вышел на поле на десять минут и получил бы в коленную чашечку, вряд ли сборной стало бы лучше.

Думаю, с Сенегалом нас тоже ждала бы сложная игра. К Колумбии в первом туре тоже возникали вопросы. Новостей в игре соперника для нас нет, думаю, получить такого соперника неплохо. Если бы выиграли сегодня, возможно, потеряли бы связь с реальностью", – цитирует тренера Чемпионат.