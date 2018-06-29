toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
АНГЛИЯ - БЕЛЬГИЯ СЕНЕГАЛ - КОЛУМБИЯ ЯПОНИЯ - ПОЛЬША Новости ЧМ 2018

Англия – Бельгия: послематчевая пресс-конференция Гарета Саутгейта

00:46 9 Читати українською
Англия – Бельгия: послематчевая пресс-конференция Гарета Саутгейта
Англия – Бельгия: послематчевая пресс-конференция Гарета Саутгейта

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение 0:1 от Бельгии в матче 3 тура группового этапа чемпионата мира-2018.

"Эта игра стала хорошим испытанием для нас. Мы знали, что уровень игры будет выше, чем в первых двух матчах, несмотря на ротацию. Бельгия лучше контролировала мяч в первой и средней трети поля, но эффективность у нас была поровну. Бельгийцы сделали несколько хороших передач в штрафную, мы тоже.

Англия – Бельгия: эффектный гол Янузая спас матч без вдохновения, более легкая сетка плей-офф для британцев

Не скажу, что сегодня мы сыграли плохо. В зависимости от конкретных игроков на конкретных позициях меняется структура. Для нас это был очень хороший опыт. Мы не хотим, не любим проигрывать, но главными нашими задачами сегодня были другие. Надеюсь, болельщики меня поймут. Если бы Харри Кейн вышел на поле на десять минут и получил бы в коленную чашечку, вряд ли сборной стало бы лучше.

Думаю, с Сенегалом нас тоже ждала бы сложная игра. К Колумбии в первом туре тоже возникали вопросы. Новостей в игре соперника для нас нет, думаю, получить такого соперника неплохо. Если бы выиграли сегодня, возможно, потеряли бы связь с реальностью", – цитирует тренера Чемпионат.

ЧМ 20183 тур

Англия - Бельгия: Четверг 28 июня 2018

Англия
Матч окончен
0 : 1
Бельгия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Англия - Бельгия Англия Англия Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • ЧМ-2018: определились все пары 1/8 турнира
    ЧС 2018 — 28 июнь484 ЧМ-2018: определились все пары 1/8 турнира
1
дн
:
16
час
:
10
мин
Франция
17:00
Аргентина
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук