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АНГЛІЯ - БЕЛЬГІЯ СЕНЕГАЛ - КОЛУМБІЯ ЯПОНІЯ - ПОЛЬЩА Новини ЧС 2018

Англія – Бельгія: післяматчева прес-конференція Гарета Саутгейта

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Англія – Бельгія: післяматчева прес-конференція Гарета Саутгейта
Англія – Бельгія: післяматчева прес-конференція Гарета Саутгейта

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував поразку 0:1 від Бельгії у матчі 3 туру групового етапу чемпіонату світу-2018.

"Ця гра стала хорошим випробуванням для нас. Ми знали, що рівень гри буде вищим, ніж в перших двох матчах, незважаючи на ротацію. Бельгія краще контролювала м'яч у першій і середній третині поля, але ефективність у нас була рівна. Бельгійці зробили кілька хороших передач в штрафний майданчик, ми теж.

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Не скажу, що ми зіграли погано. Залежно від конкретних гравців на конкретних позиціях змінюється структура. Для нас це був дуже хороший досвід. Ми не хочемо, не любимо програвати, але головними нашими завданнями сьогодні були інші. Сподіваюся, вболівальники мене зрозуміють. Якби Харрі Кейн вийшов на поле на десять хвилин і отримав би у колінну чашечку, навряд чи збірній стало б краще.

Думаю, з Сенегалом нас теж чекала б складна гра. До Колумбії у першому турі теж виникали запитання. Новин в грі суперника для нас немає, думаю, отримати такого суперника непогано. Якби виграли сьогодні, можливо, втратили б зв'язок з реальністю", – цитує тренера Чемпионат.

ЧС 20183 тур

Англія - Бельгія: Четвер 28 червня 2018

Англія
Матч завершено
0 : 1
Бельгія
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ЧС 2018 Англія - Бельгія Англія Англія Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт
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