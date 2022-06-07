"Это очень странно. Большую часть сезона мы провели очень хорошо. Ближе к концу произошел значительный спад, но я не думаю, что есть какие-то отдельные проблемы. Мы – команда, виноваты все. Это тяжело и очень разочаровывает, потому что у нас были большие ожидания. Настоящее разочарование, большая возможность была упущена.

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В конце концов, сейчас мы ничего с этим поделать не можем. В итоге мы довольно неплохо справились, снова финишировав в 10 лучших, что является позитивом.

Джейми Варди был, пожалуй, моим самым сложным оппонентом. Это не то, что бы я вступаю с ним во много единоборств, но его движение – оно заставляет вас постоянно думать и проверять, что происходит за спиной. Варди совсем не дает вам времени на мяче", – цитирует Килмана The Athletic.

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