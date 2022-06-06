"Это безумие. Шевченко разговаривал со мной и сказал, что хочет, чтобы я играл за Украину. Я согласился, и они попытались оформить документы, но поскольку я представлял Англию в футзале в официальной квалификации, я не мог сменить футбольное гражданство.

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Будь я игроком в пляжный футбол, я тоже не смог бы играть в футбол за другую страну на международном уровне. Это звучит очень странно. Это совсем другой вид спорта, это как теннис и настольный теннис.

Я приехал и просто ждал, когда ФИФА все решит, но они отказались. Я думал, что попаду на Евро – это было бы отличное завершение сезона. Этого не случилось. Поэтому мой единственный вариант – Англия", – цитирует Килмана The Athletic.

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