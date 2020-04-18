Андронов поделился видением стратегии развития Динамо – все зависит от Донбасса

Российский комментатор и журналист Алексей Андронов высказался относительно вектора развития киевской команды.

"Пока не будет решена ситуация на Донбассе, говорить о том, что Динамо будет покупать топовых легионеров и ставить задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов, достаточно сложно.

Андронов спрогнозировал перспективы Динамо в чемпионате России

Финансовая ситуация в стране не та, репутация не та, и не каждый легионер захочет ехать. Поэтому, наверное, склоняюсь к модели воспитания своих молодых игроков и последующей перепродажи", – сказал Андронов в программе Вацко Live.

Напомним, Динамо после 23-х туров расположилось на третьей строчке в турнирной таблицы УПЛ, уступая Заре по дополнительным показателям.

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