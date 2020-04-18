Андронов спрогнозировал перспективы Динамо в чемпионате России

Известный российский журналист и комментатор Алексей Андронов спрогнозировал, какое место могли бы занять киевляне в соседнем первенстве.

"Я не очень понимаю, что такое нынешний "динамовский стиль", а проблема с нападающими в Динамо существует уже давно. Я не понимаю, почему Динамо настолько тактически негибкое.

Динамо может рассмотреть тренера из России, – Андронов

Можно попробовать по-другому скомпоновать атаку. В общем, за счет чего Динамо пытается играть, не всегда видно, а вот за счет чего играет Шахтер – всем понятно. Все это видят, все это понимают и даже не все могут этому противостоять. Я думаю, что Динамо в нынешних кондициях боролось бы за третье, четвертое или пятое место в РПЛ", – сказал Андронов в программе Вацко Live.

Напомним, киевляне после 23-х туров расположились на третьей строчке в турнирной таблице УПЛ, уступая Заре по дополнительным показателям.

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