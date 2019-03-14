Динамо – Челси: где смотреть матч Лиги Европы

Динамо принимает лондонский Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 2018/19 Динамо – Челси состоится 14 марта в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи – в 19:55.

Динамо – Челси: прогноз на матч Лиги Европы

Матч Динамо – Челси онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 19:50. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/8 финала Лиги Европы 2018/19.

Напомним, в первом матче на Стэмфорд Бридж, который состоялся 7 марта, Челси разгромил Динамо со счетом 3:0, практически лишив киевлян любых шансов на выход в четвертьфинал. Голы в ворота Дениса Бойко забивали Педро, Виллиан и Хадсон-Одой.

Динамо – Челси: анонс ответного матча 1/8 Лиги Европы