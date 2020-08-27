Андронов – о перспективах Динамо: Я давно не видел Суркиса таким счастливым

"Таким счастливым я уже давно не видел Игоря Суркиса. Наверное, последний раз это было, когда за Реброва команда выиграла звание чемпиона. Думаю, в матче с Шахтером Динамо очень хорошо показало то, за что Луческу приглашали в команду.

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О перспективах пока говорить рано, поскольку нужно знать соперника и понять, в каком состоянии будет команда после паузы. В каком состоянии вернутся игроки из сборных...

Если команда будет так же готова к матчам Лиги чемпионов с точки зрения тактики, если она будет так же отдаваться на поле, я думаю, что у киевлян есть шансы против любого соперника. Особенно, если два-три травмированных игрока вернутся на поле, и появится вариативность, появится возможность выбора, поскольку мы увидели, что тому же Супряге на таком уровне пока трудно играть.

Главное, что пошла серьезная структурная работа. При всех имеющихся проблемах, при явном преимуществе Шахтера по составу, эта работа дала результат. Это вселяет оптимизм и дает повод надеяться, что барьер квалификации будет, наконец, преодолен. Этого хотят абсолютно все в Динамо: и футболисты, и тренеры, и президент", – цитирует Андронова dynamo.kiev.ua.

Напомним, жеребьевка следующего этапа квалификации Лиги чемпионов состоится 31 августа, тогда своего соперника узнает и киевское Динамо.

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