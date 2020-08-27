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Андронов – про перспективи Динамо: Я давно не бачив Суркіса таким щасливим

10:18 - Читать на русском
Андронов – про перспективи Динамо: Я давно не бачив Суркіса таким щасливим
Ігор Суркіс / Фото ФК Динамо

Журналіст Олексій Андронов оцінив роботу Луческу у Динамо за мотивами матчу Суперкубка України проти Шахтаря (3:1).

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

"Таким щасливим я вже давно не бачив Ігоря Суркіса. Напевно, останній раз це було, коли за Реброва команда виграла звання чемпіона. Думаю, в матчі з Шахтарем Динамо дуже добре показало те, за що Луческу запрошували в команду.

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Про перспективи поки говорити рано, оскільки потрібно знати суперника і зрозуміти, в якому стані буде команда після паузи. В якому стані повернуться гравці зі збірних...

Якщо команда буде так само готова до матчів Ліги чемпіонів з точки зору тактики, якщо вона буде так само віддаватися на полі, я думаю, що у киян є шанси проти будь-якого суперника. Особливо, якщо два-три травмованих гравці повернуться на поле, і з'явиться варіативність, з'явиться можливість вибору, оскільки ми побачили, що тому ж Супрязі на такому рівні поки важко грати.

Головне, що пішла серйозна структурна робота. За всіх наявних проблем, за явної переваги Шахтаря за складом, ця робота дала результат. Це вселяє оптимізм і дає привід сподіватися, що бар'єр кваліфікації буде, нарешті, подолано. Цього хочуть абсолютно всі у Динамо: і футболісти, і тренери, і президент", – цитує Андронова dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, жеребкування наступного етапу кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться 31 серпня, тоді свого суперника дізнається і київське Динамо.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Олексій Андронов Суперкубок України Мірча Мірча Луческу Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар
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