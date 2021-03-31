"Лучшим игроком Шахтера на данный момент я считаю Алана Патрика. Мне очень нравится этот футболист.

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Смог бы он усилить Динамо? Нет! Ни в коем случае! Это же моя позиция! Но я себя с ним сравнивать не хочу", – сказал Андриевский YouTube-каналу "От души в душу".

Напомним, Андриевский в текущем сезоне провел за Динамо 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Алан Патрик за соответствующий период сыграл за Шахтер 27 матчей и сумел 5 раз поразить ворота соперника и столько же раз ассистировать одноклубникам.

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