"Найкращим гравцем Шахтаря на даний момент я вважаю Алана Патріка. Мені дуже подобається цей футболіст.

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Чи підсилив би він Динамо? Ні! У жодному разі! Це ж моя позиція! Але я себе з ним порівнювати не хочу", – сказав Андрієвський YouTube-каналу "От души в душу".

Нагадаємо, Андрієвський у поточному сезоні провів за Динамо 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

Алан Патрік за відповідний період зіграв за Шахтар 27 поєдинків і зумів 5 разів вразити ворота суперника та стільки ж разів асистувати одноклубникам.

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