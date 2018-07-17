toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ЕВРО-2018 (U 19) ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Бойко: Думаю, что Динамо хорошо подготовлено к сезону 2018/19

17:12 20 Читати українською
Бойко: Думаю, что Динамо хорошо подготовлено к сезону 2018/19
Денис Бойко / Осипенко

Голкипер Динамо Денис Бойко прокомментировал готовность команды к новому сезону.

"Понятно, что сборы – это всегда тяжело. Идет тренировочный процесс, занимались дважды в день. Идет очень хорошая нагрузка. Этими сборами мы закладываем фундамент на весь чемпионат. Это очень важный период времени, который нужен всем футболистам.

Бойко: Я вернулся в родной клуб и для меня это очень важно

Считаю, что сборы прошли хорошо. Было определенное количество спаррингов. Думаю, что мы подготовлены достаточно хорошо", – сказал Бойко FootballHub.

Теги
Денис Бойко Денис Бойко Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
19
мин
Скопье
18:55
Рейнджерс
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук