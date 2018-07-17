Бойко: Думаю, что Динамо хорошо подготовлено к сезону 2018/19

Голкипер Динамо Денис Бойко прокомментировал готовность команды к новому сезону.

"Понятно, что сборы – это всегда тяжело. Идет тренировочный процесс, занимались дважды в день. Идет очень хорошая нагрузка. Этими сборами мы закладываем фундамент на весь чемпионат. Это очень важный период времени, который нужен всем футболистам.

Бойко: Я вернулся в родной клуб и для меня это очень важно

Считаю, что сборы прошли хорошо. Было определенное количество спаррингов. Думаю, что мы подготовлены достаточно хорошо", – сказал Бойко FootballHub.