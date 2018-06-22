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Андре Силва: Когда Роналду нужно, чтобы я что-то сделал, я всегда рядом

18 июня 14:04 135 Читати українською
Андре Силва: Когда Роналду нужно, чтобы я что-то сделал, я всегда рядом
Андре Силва

Форвард Милана и сборной Португалии Андре Силва поделился ожиданиями от матча против Марокко во 2 туре группового этапа ЧМ-2018 и рассказал о своем взаимодействие с Криштиану Роналду.

"Мы стараемся каждый раз демонстрировать, что Португалия – хорошая команда. У нас уже есть большие успехи, я счастлив играть в этой сборной. В будущем еще появятся хорошие игроки.

Сборная Марокко проиграла первый матч, но такое случается. Сейчас они будут настраиваться на победу. Они уже привыкли играть с европейскими командами, так как многие их футболисты играют в Европе. Это будет сложный матч, но мы надеемся, что сможем выиграть.

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Мы с Криштиану Роналду дополняем друг друга? Криштиану – наш капитан. Когда ему нужно, чтобы я что-то сделал, я всегда рядом. Мы всегда стараемся работать вместе, отрабатывать хорошие моменты. Надеюсь, в будущем будет так же или еще лучше", – цитирует Силву Чемпионат.

Напомним, Португалия сыграет с Марокко 20 июня в рамках 2 тура группового этапа ЧМ-2018.

ЧМ-2018 2 тур

Португалия - Марокко: Среда 20 июня 2018

Португалия
Матч окончен
1 : 0
Марокко
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Теги
ЧМ 2018 Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия - Марокко Португалия Португалия Андре Силва Андре Силва
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