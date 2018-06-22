Португалия – Испания: Роналду оформил свой первый хет-трик на чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду невероятный ударом со штрафного оформил первый хет-трик в истории своих выступлений на мундиале.

Криштиану Роналду забил 3 мяча в матче против Испании.

Португалия – Испания – 3:3 – видео голов и обзор матча

Звездный португалец оформил сначала первый дубль, а затем и хет-трик на чемпионатах мира, сообщает портал Opta.

Интересно, что до этого Роналду не забивал сборной Испании. Кроме того, он стал третьим португальцем, который оформил хет-трик на чемпионате мира. До этого это удавалось Эусебио и Паулете.

Также Роналду в свои 33 стал самым возрастным игроком, который забил три гола на чемпионате мира.

Как мы ранее сообщали, Роналду единственный в истории, кто отмечался на 8-ми турнирах сборных команд подряд.

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