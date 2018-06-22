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Андре Сілва: Коли Роналду потрібно, щоб я щось зробив, я завжди поруч

18 червня 13:59 606 Читать на русском
Андре Сілва: Коли Роналду потрібно, щоб я щось зробив, я завжди поруч
Андре Сілва

Форвард Мілана та збірної Португалії Андре Сілва поділився очікуваннями від матчу проти Марокко у 2 турі групового етапу ЧС-2018 та розповів про свою взаємодію з Кріштіану Роналду.

"Ми намагаємося щоразу демонструвати, що Португалія – хороша команда. У нас вже є великі успіхи, я щасливий грати в цій збірній. В майбутньому ще з'являться хороші гравці.

Збірна Марокко програла перший матч, але таке трапляється. Зараз вони будуть налаштовуватися на перемогу. Вони вже звикли грати з європейськими командами, тому що багато їхніх футболістів грають в Європі. Це буде складний матч, але ми сподіваємося, що зможемо виграти.

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Ми з Кріштіану Роналду доповнюємо один одного? Кріштіану – наш капітан. Коли йому потрібно, щоб я щось зробив, я завжди поруч. Ми завжди намагаємося працювати разом, відпрацьовувати хороші моменти. Сподіваюся, у майбутньому буде так само або ще краще", – цитує Сілву Чемпионат.

Нагадаємо, Португалія зіграє з Марокко 20 червня в рамках 2 туру групового етапу ЧС-2018.

ЧС-2018 2 тур

Португалія - Марокко: Середа 20 червня 2018

Португалія
Матч завершено
1 : 0
Марокко
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Теги
ЧС 2018 Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія - Марокко Португалія Португалія Андре Сілва Андре Сілва
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