Андерлехт разместил на форме флаг Украины и начал благотворительный аукцион – Михайличенко поблагодарил
Очередной европейский клуб выразил поддержку нашей стране во время войны с русским захватчиком.
Андерлехт на ответный матч полуфинала Кубка Бельгии вышел в особенной форме, чтобы выразить поддержку украинскому народу, информирует пресс-служба клуба.
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"Пурпурно-белые" вместе с соперником Эйпеном после поединка (3:1) выставили все футболки на аукцион на сайте matchwornshirt.com. Вырученные средства будут переданы в организацию SOS Kinderdorpen. На момент публикации новости было собрано уже почти 14 тысяч евро. Марафон продлится до 12 марта.
Футболку Богдана Михайличенко, который в матче с Эйпеном провел на поле 5 последних минут, сейчас оценивают в 600 евро. Сам защитник сразу после матча в Instagram написал слова благодарности: "Спасибо команде и фанам за поддержку Украины и ее людей".
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