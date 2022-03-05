Очередной европейский клуб выразил поддержку нашей стране во время войны с русским захватчиком.

Андерлехт на ответный матч полуфинала Кубка Бельгии вышел в особенной форме, чтобы выразить поддержку украинскому народу, информирует пресс-служба клуба.

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"Пурпурно-белые" вместе с соперником Эйпеном после поединка (3:1) выставили все футболки на аукцион на сайте matchwornshirt.com . Вырученные средства будут переданы в организацию SOS Kinderdorpen. На момент публикации новости было собрано уже почти 14 тысяч евро. Марафон продлится до 12 марта.

Рубашки готовы. Сделайте ставку на сегодняшнюю футболку и поддержите жертв войны в Украине. Les benéfices Seront Intégralement Reversés à l'association SOS Villages d'Enfants. #COYM #ANDEUP #CrokyCup — РСК Андерлехт (@rscanderlecht) 3 марта 2022 г.

Футболку Богдана Михайличенко, который в матче с Эйпеном провел на поле 5 последних минут, сейчас оценивают в 600 евро. Сам защитник сразу после матча в Instagram написал слова благодарности: "Спасибо команде и фанам за поддержку Украины и ее людей".