Андерлехт розмістив на формі прапор України й розпочав благодійний аукціон – Михайліченко подякував
Черговий європейський клуб висловив підтримку нашій країну у час війни з російським загарбником.
Андерлехт на матч-відповідь півфіналу Кубка Бельгії вийшов в особливій формі, щоб висловити підтримку українському народу, інформує прес-служба клубу.
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"Пурпурово-білі" разом із суперником Ейпеном після поєдинку (3:1) виставили усі футболки на аукціон на сайті matchwornshirt.com. Виручені кошти будуть передані в організацію SOS Kinderdorpen. На момент публікації новини було зібрано вже майже 14 тисяч євро. Марафон триватиме до 12 березня.
Футболку Богдана Михайліченка, який у матчі з Ейпеном провів на полі 5 останніх хвилин, поки оцінюють у 600 євро. Наш оборонець одразу після зустрічі в Instagram написав слова подяки: "Спасибі команді й фанатам за підтримку України та її людей".
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