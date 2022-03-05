Черговий європейський клуб висловив підтримку нашій країну у час війни з російським загарбником.

Андерлехт на матч-відповідь півфіналу Кубка Бельгії вийшов в особливій формі, щоб висловити підтримку українському народу, інформує прес-служба клубу.

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"Пурпурово-білі" разом із суперником Ейпеном після поєдинку (3:1) виставили усі футболки на аукціон на сайті matchwornshirt.com. Виручені кошти будуть передані в організацію SOS Kinderdorpen. На момент публікації новини було зібрано вже майже 14 тисяч євро. Марафон триватиме до 12 березня.

Shirts are ready. Bied nu al op een shirt van vanavond, en steun slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Les bénéfices seront intégralement reversés à l'association SOS Villages d'Enfants. #COYM #ANDEUP #CrokyCup — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 3, 2022

Футболку Богдана Михайліченка, який у матчі з Ейпеном провів на полі 5 останніх хвилин, поки оцінюють у 600 євро. Наш оборонець одразу після зустрічі в Instagram написав слова подяки: "Спасибі команді й фанатам за підтримку України та її людей".

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