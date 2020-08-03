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Андерлехт офіційно презентував Михайліченка

12:33 - Читать на русском
Андерлехт офіційно презентував Михайліченка
Богдан Михайліченко / Nieuwsblad

Український захисник Богдан Михайліченко став гравцем бельгійського Андерлехта.

Михайліченко підписав контракт з Андерлехтом, повідомляє офіційний сайт клубу. Зазначається, що українець уклав угоду терміном на 4 роки.

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Сам Михайліченко коротко прокоментував свій трансфер: "Це честь грати за такий великий клуб, як Андерлехт. Його футбольна філософія відповідає моїм якостям. Я зроблю все можливе, щоб посісти своє місце і допомогти команді досягти цілей", – поділився Михайлченко в коментарі прес-службі клубу.

До слова, Михайліченко провів 35 матчів у складі Зорі в минулому сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 4 асисти.

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Теги
Трансфери Андерлехт Андерлехт Бельгія Богдан Богдан Михайліченко
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