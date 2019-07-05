Андерлехт официально подписал Насри

Французский полузащитник Самир Насри официально присоединился к бельгийского Андерлехта.

Самир Насри перешел в бельгийский Андерлехт на правах свободного агента, передает твиттер клуба.

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Соглашение с 32-летним хавбеком рассчитано на сезон 2019/20 с возможностью продления сотрудничества еще на год.

Насри перешел в Андерлехт на правах свободного агента. Вест Хэм, за который Насри выступал с января 2019 года, решил не продлевать контракт с хавбеком.

К этому француз выступал за Марсель, Арсенал, Манчестер Сити и Севилью. В составе "горожан" Насри выступал с нынешним играющим тренером Андерлехта Венсаном Компани.

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