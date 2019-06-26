Андерлехт представил Компани в статусе играющего тренера

Бывший капитан Манчестер Сити начинает новую страницу в своей карьере.

Клуб Евгения Макаренко официально представил звездного тренера-новичка.

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"За один сезон мы должны стать лучше, чем пять других команд. Но я убежден, что с некоторыми изменениями мы достигнем успеха. Не хочу выбирать между игрой в красивый футбол и борьбой за чемпионство. Я хочу и того, и другого.

Знаю, что этим возлагаю на себя большую ответственность. Хочу быть честным, я пришел сюда не для того, чтобы быть вторым", – заявил Компани в комментарии официальному сайту команды.

Напомним, ранее сообщалось, что 33-летний специалист в Андерлехте будет совмещать обязанности тренера и игрока.