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Андерлехт офіційно підписав Насрі

5 липня 19:03 587 Читать на русском
Андерлехт офіційно підписав Насрі
Самір Насрі / Sky Sports

Французький півзахисник Самір Насрі офіційно приєднався до бельгійського Андерлехта.

Самір Насрі перейшов до бельгійського Андерлехта на правах вільного агента, передає твіттер клубу.

Андерлехт презентував Компані в статусі граючого тренера

Угода з 32-річним хавбеком розрахована на сезон 2019/20 з можливістю продовження співпраці ще на рік.

Насрі перейшов в Андерлехт на правах вільного агента. Вест Хем, за який Насрі виступав з січня 2019 року, вирішив не продовжувати контракт з хавбеком.

До цього француз виступав за Марсель, Арсенал, Манчестер Сіті та Севілью. У складі "містян" Насрі виступав з нинішнім граючим тренером Андерлехта Венсаном Компані.

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Трансфери Бельгія Самір Насрі Самір Насрі Андерлехт Андерлехт
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