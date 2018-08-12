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Андерлехт Макаренко минимально обыграл Шарлеруа

21:10 32 Читати українською
Андерлехт Макаренко минимально обыграл Шарлеруа
Евгений Макаренко / Фото: соцсети

Украинец Евгений Макаренко помог Андерлехту одержать победу в 3 туре чемпионата Бельгии.

В 3 туре чемпионата Бельгии Шарлеруа принимал Андерлехт. Украинец Евгений Макаренко провел в составе гостей весь матч.

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Хозяева вышли вперед на 41-й минуте, но Андерлехт восстановил статус-кво еще до перерыва.

В середине второго тайма гости забили победный гол.

Чемпионат Бельгии, 3 тур

Шарлеруа – Андерлехт – 1:2

Голы: Резай, 41 – Димата, 45 (пен.), Сантини, 64

Теги
Евгений Макаренко Евгений Макаренко Андерлехт Андерлехт Бельгия Шарлеруа Шарлеруа Украинцы за рубежом
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