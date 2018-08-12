Маліновський голом допоміг Генку обіграти Остенде

Український хавбек Руслан Маліновський продовжує свою результативну серію.

У 3 турі чемпіонату Бельгії Остенде приймав Генк Руслана Маліновського. Українець вийшов на поле на 54-й хвилині зустрічі.

Ліверпуль – Вест Хем: Ярмоленко дебютував в АПЛ, вийшовши на заміну

Перший гол гостям вдалося забити з пенальті на 78-й хвилині, згодом Руслан Маліновський подвоїв перевагу своєї команди красивим ударом з-за меж карного майданчика.

Цікаво, що українець забив у всіх трьох матчах команди в чемпіонаті.

Чемпіонат Бельгії, 3 тур

Остенде – Генк – 0:2

Голи: Троссард, 78 (пен.), Маліновський, 85