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Андерлехт Макаренка мінімально обіграв Шарлеруа

21:10 91 Читать на русском
Андерлехт Макаренка мінімально обіграв Шарлеруа
Євген Макаренко / Фото: соцмережі

Українець Євген Макаренко допоміг Андерлехту здобути перемогу в 3 турі чемпіонату Бельгії.

У 3 турі чемпіонату Бельгії Шарлеруа приймав Андерлехт. Українець Євген Макаренко провів у складі гостей весь матч.

Маліновський голом допоміг Генку обіграти Остенде

Господарі вийшли вперед на 41-й хвилині, але Андерлехт відновив статус-кво ще до перерви.

У середині другого тайму гості забили переможний гол.

Чемпіонат Бельгії, 3 тур

Шарлеруа – Андерлехт – 1:2

Голи: Резай, 41 – Дімата, 45 (пен.), Сантіні, 64

Теги
Євген Макаренко Євген Макаренко Андерлехт Андерлехт Бельгія Шарлеруа Шарлеруа Українці за кордоном
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