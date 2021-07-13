Голкипер мадридцев Андрей Лунин, скорее всего, не перейдет в Овьедо на правах аренды в это межсезонье.

Овьедо не вел никаких переговоров по поводу возвращения Лунина, сообщил Футбол 24 Начо Аспаррена, редактор La Nueva España.

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По его информации, Реал вряд ли будет искать дублера для Куртуа из-за не слишком благоприятной финансовой ситуации в клубе. Поэтому уход Андрея выглядит очень маловероятным.

Также, как сообщают наши источники в Мадриде, на "сливочных" по поводу трансферу украинца выходила только Гранада. Правда, до конкретики дело пока так и не дошло.

Заметим, что в прошлом сезоне Андрей Лунин имел мало игрового времени – всего 1 матч в Кубке Испании. Контракт вратаря с Реалом рассчитан еще на три года.

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