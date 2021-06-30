В первом туре (15 августа) Реал поедет в гости к Алавесу, за который выступает экс-звезда Карпат Лукас Перес. Барселона будет принимать Реал Сосьедад, а мадридский Атлетико начнет защиту чемпионского титула с гостевого матча против Сельты. Полный календарь опубликован на официальном сайте Ла Лиги.

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Также известны даты Эль Класико. 24 октября Барселона примет Реал на Камп Ноу в 10 туре. Ответный матч на Сантьяго Бернабеу должен состояться 20 марта следующего года. Это будет 29 тур.

Добавим, что в прошлом сезоне Реал дважды победил Барселону в очных матчах (3:1: 2:1), однако это не помогло добыть титул. Летом Карло Анчелотти сменил Зинедина Зидана на тренерском мостике "сливочных".

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