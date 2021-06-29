Защитник Ромы и сборной Италии Леонардо Спинаццола убедительной игрой на чемпионате Европы порождает интерес топ-клубов к своей персоне.

28-летний итальянец попал на радары сразу трех топ-клубов за пределами Италии, сообщает Джанлука Ди Марцио.

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По информации источника, запросы о переходе Леонардо уже делали Барселона, ПСЖ и Реал, но дело до конкретных предложений пока не дошло. Ранее сообщалось, что мадридцы готовы включить своего игрока в трансферную сделку.

К слову, Леонардо Спинаццола на Евро-2020 уже дважды признавали лучшим игроком матча. В прошлом сезоне за Рому он сыграл 39 поединков, записав в свой актив 2 гола и 8 ассистов.

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