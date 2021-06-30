У першому турі (15 серпня) Реал поїде в гості до Алавеса, за який виступає екс-зірка Карпат Лукас Перес. Барселона прийматиме Реал Сосьєдад, а мадридський Атлетіко розпочне захист чемпіонського титулу з гостьового матчу проти Сельти. Повний календар опублікований на офіційному сайті Ла Ліги.

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Також відомі дати Ель Класіко. 24 жовтня Барселона прийме Реал на Камп Ноу у 10 турі. Матч-відповідь на Сантьяго Бернабеу повинен відбутися 20 березня наступного року. Це буде 29 тур.

Додамо, що в минулому сезоні Реал двічі переміг Барселону в очних матчах (3:1: 2:1), однак це не допомогло здобути титул. Влітку Карло Анчелотті змінив Зінедіна Зідана на тренерському містку "вершкових".

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