"Возможно, я подумаю о работе в сборной в закате своей карьеры, но сейчас хочу взаимодействовать с игроками каждый день, мне нравится должность клубного тренера.

Бразилия назначит нового тренера в январе, им точно не станет Анчелотти

Сборная Бразилии? Я не знаю, что будет в будущем, я живу настоящим. Я старше и хорошо себя чувствую в Мадриде, у нас еще много целей, которых нужно достичь. Пора подумать о будущем придет. У меня есть контракт, который истекает в 2024 году. Если Реал не избавится от меня, я никуда не перееду", – цитирует Анчелотти FootballEspana.

Напомним, после ЧМ-2022 сборная Бразилии осталась без главного тренера. Одним из кандидатов на должность, которую покинул Тите, называли 63-летнего итальянца. Мол, Анчелотти уже зарекомендовал себя как тренер, блестяще взаимодействующий с бразильцами в клубах.

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