"Почти все прошло хорошо. Игру все-таки нельзя назвать идеальной. Нам очень помогли болельщики. У нас были две ошибки в обороне, над которыми надо работать. В то же время наш потенциал в атаке просто невероятный.

Феерия Бензема и голевой дебют Камавинга в видеообзоре матча Реал – Сельта – 5:2

Конечно, мы должны быть лучше в защите, игра для нас усложнилась. Мы хорошо отреагировали, и это помогло победить, но мы не должны отдавать эти мячи. Нужно достичь баланса. Мы поговорим о том, что у нас не получилось.

Эден Азар не забил, но сыграл очень хорошо, хорошо взаимодействовал с Бензема. У Камавинга много качеств, ему нужно привыкнуть к партнерам. Винисиус играет очень хорошо, качественно, эффективно. Он показывает высокий уровень. Это игрок с впечатляющим набором навыков. В этой части сезона он очень хорошо чувствует, показывая мастерство. Надо продолжать в том же духе. Он уверен в себе и перед воротами хладнокровен", – приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, Реал разбил Сельту (5:2), впервые сыграв на Сантьяго Бернабеу за длительное время. Героем матча стал Бензема, который оформил хет-трик, по голу в свой актив записали Винисиус и Камавинга, который дебютировал за "сливочных".

Реал победил Сельту в дебютном матче на обновленном Бернабеу – Бензема с хет-триком, Камавинга впервые забил за Мадрид