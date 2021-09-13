"Майже все пройшло добре. Гру все-таки не можна назвати ідеальною. Нам дуже допомогли вболівальники. У нас було дві помилки в обороні, над якими треба працювати. У той же час наш потенціал в атаці просто неймовірний.

Феєрія Бензема і гольовий дебют Камавінга у відеоогляді матчу Реал – Сельта – 5:2

Звичайно, ми повинні краще грати в захисті, матч для нас ускладнився. Ми добре відреагували, і це допомогло перемогти, але ми не повинні віддавати ці м'ячі. Потрібно досягти балансу. Ми поговоримо про те, що у нас не вийшло.

Еден Азар не забив, але зіграв дуже добре, добре взаємодіяв з Бензема. У Камавінга багато якостей, йому потрібно звикнути до партнерів. Вінісіус грає дуже добре, якісно, ​​ефективно. Він показує високий рівень. Це гравець з вражаючим набором навиків. У цій частині сезону він дуже добре почувається, показуючи майстерність. Треба продовжувати в тому ж дусі. Він упевнений в собі і перед воротами холоднокровний", – наводить слова Анчелотті AS.

Нагадаємо, Реал розбив Сельту (5:2), вперше зігравши на Сантьяго Бернабеу за тривалий час. Героєм матчу став Бензема, який оформив хет-трик, по голу в свій актив записали Вінісіус та Камавінга, який дебютував за "вершкових".

Реал переміг Сельту у дебютному матчі на оновленому Бернабеу – Бензема з хет-триком, Кавамінга вперше забив за Мадрид