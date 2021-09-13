Реал не очень убедительно начал чемпионат, обыграв Алавес (4:1), потеряв очки с Леванте (3:3) и минимально одолев Бетис в предыдущем туре. Мадридские болельщики требовали большего – и прогресс необходимо было демонстрировать уже в поединке против крепкой Сельты. Это был первый матч "сливочных" на Бернабеу после начала реконструкции, поэтому неудача была недопустимой.

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Впрочем, уже на 4-й минуте хозяева провалились: Гутьеррес обрезался под прессингом на правом фланге, галисийцы раскатали комбинацию из нескольких рикошетов перед штрафной, а в завершении эпизода Аспас принял мяч и выкатил пас на Мину – Санти же метров с 13-ти выстрелил в левый нижний угол. 0:1! Реал уже через две минуты ответил навесом с замыканием Винисиуса под перекладину, однако Дитуро парировал. На 8-й же минуте "сливочные" требовали пенальти за возможную игру рукой в ​​исполнении Мендеса – впрочем, повторы показали, что все было в пределах правил.

В середине первого тайма подопечные Карло Анчелотти доминировали, создав ряд хороших атак и моментов, но Сельта держалась. На 23-й минуте мадридцы могли прошить ее защиту врыванием Азара на правый край штрафной с мощным ударом. К счастью для хозяев, уже на 24-й "бланкос" сравняли счет: Вальверде получил диагональ от Каземиро и выкатил пас на 11 метров, а Бензема уверенно расстрелял ворота – 1:1!

Казалось, что теперь гостям конец, однако Сельта не сдалась. Более того на 31-й минуте галисийцы второй раз вышли вперед, забив очень красивый гол – Серви замкнул прострел с правого фланга ударом пяткой, попав в штангу и сразу же сыграв на добивании. 1:2! Реал ответил классным обыгрышем между Модричем, Каземиро и Бензема с голом Карима в пустые ворота с нескольких метров, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Наконец, на перерыв команды отправились с преимуществом подопечных Эдуарду Коуде.

К сожалению для болельщиков Сельты, во втором тайме победный счет держался недолго. Уже через несколько секунд после возобновления игры – Бензема оформил дубль, замкнув хороший навес от Гутьерреса на дальнюю штангу. Мяч влетел в левую девятку. 2:2!

После этого Реал прижал галисийцев, однако хороших моментов у ворот Дитуро не возникало. Сельта же не собиралась отсиживаться в обороне, едва не забив третий гол на 53-й минуте – это Мина пробил после фланговой передачи от Мальйо. Куртуа выручил команду, а "сливочные" наказали соперника за расточительность уже на 55-й: Бензема вырезал передачу на левую половину штрафной, организовав Винисиусу выход один на один – Жуниор спокойно переиграл Дитуро. 3:2! Правда, всего через две минуты гости могли отыграться в результате прорыва Аспаса на правый край штрафной с мощным ударом, который парировал Куртуа. Солари добивал в падении через себя, но Тибо спас.

В середине второго тайма Сельта держалась на равных, но разница в классе, усталость и нервы андердога сказывались. На 66-й минуте они привели к ужасной ошибке Араухо перед собственной штрафной площадкой – Винисиус вышел на рандеву с Дитуро, однако не смог переиграть голкипера. Впрочем, на 72-й минуте мадридцы добились своего: Модрич выполнил шикарный проход с мощным ударом, Дитуро парировал перед собой, а новичок Камавинга тут же добил – 4:2!

Даже после этого Сельта не сдавалась, запоров шикарный момент уже на 74-й минуте. Забивать должен был Нолито, который получил разрезной пас от Гальярдо и оказался прямо перед Куртуа, эффектно перебросив его метров с 10-ти, однако нападающий банально не попал в ворота. Далее команды разменялись несколькими интересными атаками. В конце концов, все было завершено на 86-й минуте: Бензема и Винисиус выскочили в контрвыпад, бразильца в штрафной сбил Мурильо, а рефери назначил пенальти – Карим его спокойно реализовал. 5:2. Галисийцы капитулировали.

Таким образом, Реал набрал 10 очков в турнирной таблице, поравнявшись с Валенсией и Атлетико и поднявшись на первую позицию благодаря лучшей разнице голов. Сельта, имея 1 зачетный балл в активе, осталась на 18-й строчке.

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