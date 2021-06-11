Анчелотти определился с будущим Марсело в Реале
19:03 - Читати українською
Ветеран Реала Марсело отработает свой контракт до конца.
Марсело начнет следующий сезон в лагере Реала, мадридцы не планируют продавать 33-летнего защитника, сообщает Marca.
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Бразилец самостоятельно связался с боссами клуба, чтобы уточнить о своем будущем. На ситуацию повлиял новый тренер мадридцев Карло Анчелотти, который хочет иметь в своей обойме такого игрока как Марсело.
Действующий контракт защитника со "сливочными" рассчитан до лета 2022-го.
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