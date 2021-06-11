Севилья предложила Серхио Рамосу контракт на 5 лет с возможностью будущего трудоустройства в структуре клуба, сообщает El Primer Palo.

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По этому соглашению 35-летний защитник будет зарабатывать около 7 млн евро за сезон. Действующий контракт Серхио с мадридцами истекает в конце июня, и стороны пока не договорились о продолжении сотрудничества.

Стоит отметить, что Рамос является воспитанником Севильи, за главную команду он выступал в 2004-2005 годах, после чего его приобрели "сливочные" за 27 млн евро.

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