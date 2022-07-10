Наставник мадридців налаштований виграти Кубок Іспанії, який команда востаннє здбувала ще 8 років тому.

Карло Анчелотті за підсумками сезону 2022/23 хоче виграти Кубок Іспанії. Мадридці не вигравали цей трофей з 2014 року – тоді команду теж очолював італійський фахівець. Здобуття Кубка Короля – один із пріоритетів для Карло на наступний сезон, стверджує AS.

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Реал у своїй історії 19 разів ставав володарем Кубка, але з 2014 року не грав навіть у фіналі. При цьому "вершкові" виграли 4 Ліги чемпіонів та тричі стали чемпіонами Іспанії.

План Анчелотті – перемога у всіх шести турнірах сезону 2022/23 (чемпіонат, Кубок, Суперкубок Іспанії та УЄФА, Ліга чемпіонів і Клубний ЧС). Італієць хоче, щоб Реал став третьою командою в історії, якій підкорилося це досягнення (після Барселони-2009 та Баварії-2020).

Зауважимо, саме Кубок Іспанії – головний шанс Андрія Луніна на ігрову практику в Реалі. У сезоні 2021/22 українець зіграв проти Алькояно і Ельче, а от важливіший поєдинок з Атлетіком вже пропустив. Якщо Анчелотті серйозно зробить ставку на перемогу в турнірі, то ігрові хвилини для воротаря збірної України можуть опинитися під питанням. Або ж навпаки – Андрій отримає рекордну кількість матчів за час перебування в Мадриді.

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