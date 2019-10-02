Анчелотти объяснил, почему Наполи не смог вырвать победу в Генка

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти прокомментировал сухую ничью своей команды в матче второго тура Лиги чемпионов против Генка.

"Мы знали, что эта игра могла быть сложной. Мы просто должны лучше реализовывать моменты, это все, что я могу сказать о выступлении команды.

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Каждая игра в Лиге чемпионов сложная, но после двух матчей у нас все идет неплохо. Теперь будем готовиться к следующему матчу против Зальцбурга", – приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом туре Наполи одержал победу над Ливерпулем со счетом 2:0, а Генк потерпел сокрушительное поражение от Зальцбурга (2:6).

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