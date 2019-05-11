toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Анчелотти: Я в Наполи не на отдыхе, а ради скудетто

11 мая 14:24 46 Читати українською
Анчелотти: Я в Наполи не на отдыхе, а ради скудетто
Карло Анчелотти / sportfanzine

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти рассказал о целях команды на следующий сезон.

"После полноценного сезона в Наполи я лучше познакомился с игроками и понял направление, куда мы движемся. Мы хотим вырасти в серьезный и здоровый проект.

Анчелотти назвал 2-х конкретных игроков, которых хочет приобрести в Наполи

Мы уважаем финансовый фэйр-плей, глупости не место в футболе. Не хочу, чтобы клуб попадал в долги, но улучшения команды зависит не только от меня. Как я уже говорил, когда впервые сюда приехал, я здесь не на отдыхе. Я в Наполи, чтобы взять скудетто.

Наполи нацелился на Диего Косту – Атлетико хочет избавиться от форварда

Ювентус доказал, что с ним трудно бороться, но нам создал проблемы календарь на старте сезона. Мы хотим набрать 80 очков и завершить сезон на высокой ноте. Мы никому не облегчим жизнь", – сказал Анчелотти в интервью изданию Il Roma.

blog_ava
Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
447
Теги
Италия Наполи Наполи Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
56
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук