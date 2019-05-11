Анчелотти: Я в Наполи не на отдыхе, а ради скудетто

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти рассказал о целях команды на следующий сезон.

"После полноценного сезона в Наполи я лучше познакомился с игроками и понял направление, куда мы движемся. Мы хотим вырасти в серьезный и здоровый проект.

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Мы уважаем финансовый фэйр-плей, глупости не место в футболе. Не хочу, чтобы клуб попадал в долги, но улучшения команды зависит не только от меня. Как я уже говорил, когда впервые сюда приехал, я здесь не на отдыхе. Я в Наполи, чтобы взять скудетто.

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Ювентус доказал, что с ним трудно бороться, но нам создал проблемы календарь на старте сезона. Мы хотим набрать 80 очков и завершить сезон на высокой ноте. Мы никому не облегчим жизнь", – сказал Анчелотти в интервью изданию Il Roma.