Анчелотті: Я в Наполі не на відпочинку, а заради скудетто

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті розповів про цілі команди на наступний сезон.

"Після повноцінного сезону в Наполі я краще ознайомився з гравцями і зрозумів напрямок, куди ми рухаємося. Ми хочемо вирости в серйозний і здоровий проект.

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Ми поважаємо фінансовий фейр-плей, дурниці не місце у футболі. Не хочу, щоб клуб потрапляв у борги, але поліпшення команди залежить не тільки від мене. Як я вже казав, коли вперше сюди приїхав, я тут не на відпочинку. Я в Наполі, щоб взяти скудетто.

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Ювентус довів, що з ним важко змагатися, але нам створив проблеми календар на старті сезону. Ми хочемо набрати 80 очок і завершити сезон на високій ноті. Ми нікому не полегшимо життя", – сказав Анчелотті в інтерв'ю виданню Il Roma.