Львів оголосив про нове обличчя у своєму керівному складі.

Львів на матчі з Минаєм / Сайт УПЛ

"Почесним президентом львівського клубу став Боровіков Олексій Костянтинович. Олексій Костянтинович народився в Сімферополі, громадянин США. Працював в Ялтинській міській раді: депутат, голова комісії, заступник голови виконкому з питань економіки та фінансів.

Промах з 3 метрів і миттєва розплата у відеоогляді матчу Львів – Минай – 1:0

Закінчив Таврійський університет в Сімферополі, Академію державної служби при президентові України, Університет Північного Лондона (Англія). До 2003 р. – заступник голови ДСОІ м. Київ (обслуговування дипломатичного корпусу). Володіє англійською, французькою, іспанською мовами.

Брав активну участь у відродженні ФК Арсенал (Київ). Має досвід співпраці з національними федераціями футболу, організації роботи та управління клубами з Бразилії, Чехії, Словаччини, Швейцарії. У 2008 році висувався футбольним клубом Карпати на посаду президента Прем`єр-ліги України. Працював у керівному складі НК Верес", – йдеться на офіційному сайті Львова.

Нагадаємо, сьогодні "містяни" мінімально здолали Минай, але залишились на дні турнірної таблиці УПЛ.

Львів здобув нелогічну перемогу над Минаєм, покращивши шанси на виживання в УПЛ