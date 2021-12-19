Финал плей-офф Кубка арабских наций

Тунис – Алжир – 0:2

Голы: Саюд, 99, Браими, 120+5

Финальный матч проходил в Дохе, что в Катаре. В основное время команды обменялись острыми моментами, но определить более сильного они не сумели, поэтому встреча переросла в овертайм.

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На 99 минуте Саюд отважился на дальний удар и не прогадал – красиво и результативно. Тунис помчался отыгрываться, а на последний корнер побежал даже вратарь. Этим воспользовался Браими, пробежавший пол поля и поразивший пустые ворота. 2:0 – Алжир стал победителем Кубка арабских наций.

К слову, Катар, хозяин ЧМ-2022, в матче за третье место сумел одолеть Египет в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 5:4).