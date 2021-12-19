Фінал плей-офф Кубка арабських націй

Туніс – Алжир – 0:2

Голи: Саюд, 99, Браїмі, 120+5

Фінальний матч відбувався в місті Доха, що в Катарі. В основний час команди обмінялись гострими моментами, але визначити сильнішого вони не зуміли, а тому зустріч переросла в овертайм.

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На 99 хвилині Саюд наважився на дальній удар і не прогадав – красиво й результативно. Туніс помчав відігруватись, а на останній корнер побіг навіть воротар. Цим скористався Браїмі, який пробіг пів поля і вразив порожні ворота. 2:0 – Алжир став переможцем Кубка арабських націй.

До слова, Катар, господар ЧС-2022, у матчі за третє місце зумів здолати Єгипет у серії післяматчевих пенальті (0:0, пен. 5:4).

Відеоогляд матчу за цим посиланням: