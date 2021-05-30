Аллегри указал Ювентусу свою первую трансферную цель
17:29 - Читати українською
Ювентус готовит список к летнему трансферному окну.
Полузащитник Милана Хакан Чалханоглу попал на радары Ювентуса, сообщает Calciomercato.
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На подписании 26-летнего турка настаивает лично новый тренер туринцев Массимилиано Аллегри, который недавно вернулся в лагерь "Старой Синьоры". Действующий контракт Хакана с "россонери" завершается летом.
В прошлом сезоне Серии Чалханоглу провел 33 матча, в которых отметился 4 голами и 9-ю ассистами.
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