Полузащитник Милана Хакан Чалханоглу попал на радары Ювентуса, сообщает Calciomercato.

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На подписании 26-летнего турка настаивает лично новый тренер туринцев Массимилиано Аллегри, который недавно вернулся в лагерь "Старой Синьоры". Действующий контракт Хакана с "россонери" завершается летом.

В прошлом сезоне Серии Чалханоглу провел 33 матча, в которых отметился 4 голами и 9-ю ассистами.

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