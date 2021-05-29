Будущее Криштиану Роналду в Ювентусе неопределенное. Подливает жару в огонь и приход Массимилиано Аллегри на пост наставника.

36-летний португалец был готов продолжить выступления в Турине, ведь "бьянконери" пробились в ЛЧ, но уход Андреа Пирло спутал все карты.

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Как сообщает Cadena SER, Массимилиано Аллегри, новоиспеченный наставник Ювентуса, не слишком рассчитывает на Роналду. Сейчас у Криштиану нет никаких предложений относительно трансфера, но он стремится снова оказаться в Манчестер Юнайтед – такое развитие событий является приоритетным для звездного форварда.

Контракт Криштиану Роналду из туринцами действует еще год. Среди претендентов на португальца также называли Реал Мадрид, Рому и Спортинг.

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