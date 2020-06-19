Аллегри не хочет возвращаться в Ювентус – тренер уже имеет приоритет для своей карьеры

Бывший итальянский тренер Джованни Галеоне раскрыл секрет возможного места работы экс-наставника Ювентуса и Милана Массимилиано Аллегри.

"Ювентус ошибся в выборе Сарри? Не знаю, но Аллегри покинул "Старую синьору" на мажорной ноте. Им пришлось разойтись, поскольку цикл Аллегри и Ювентуса завершился.

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Насколько я знаю, Массимилиано хочет тренировать за границей, но он отказал Арсеналу, Челси и Реалу", – приводит слова Галеоне Tuttosport.

Отметим, что Галеоне раскрыл талант Аллегри в статусе игрока в Пескаре в 90-х годах (Массимилано выступал за клуб с 1991 по 1993 и с 1998 по 2000 годы). Позже Аллегри называл Галеоне своим духовным учителем.

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